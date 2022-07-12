Требуется создать админ панель на Laravel с возможностью добавления описаний для фото и видео отчетов. Также необходимо реализовать функционал обратной связи для пользователей. Проект ориентирован на эффективное управление контентом.
Переделать Таплинк
Здравствуйте!
ТЗ для 2 новых страниц Таплинка во вложении
текущий Таплинк привязан к turboread27.ru
Буду рад скорому выполнению
Заявки фрилансеров
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