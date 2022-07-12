Переделать Таплинк

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки332 просмотра

Здравствуйте!

ТЗ для 2 новых страниц Таплинка во вложении

текущий Таплинк привязан к turboread27.ru

Буду рад скорому выполнению

3 года назад
guest_15852151344295
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Айдана
 
32 года
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Была
3 года назад
3 года назад
Саша
 
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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