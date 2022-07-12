Требуется разработать single page Task Manager на VUE 3 с использованием UI библиотеки Materialize CSS. Функционал включает добавление, изменение, закрытие и удаление задач. Каждая задача должна иметь название, дату/время исполнения и теги. Задачи должны сохраняться в localStorage для их восстановления после перезапуска приложения.