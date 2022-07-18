Админ панель Ларавель

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Завершен9 заявок750 просмотров

нужно выполнить админ панель с функционалом,необходимо чтобы была возможность писать описание для фото и видео отчетом, обратная связь (Ларавель)

Laravel
3 года назад
lbvf2114
Олег 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Павел очень быстро и качественно выполнил свою работу , стойко выдержал ошибки с моей стороны , помог их исправить . Осталось очень приятное чувство после работы , советую исполнителя !!!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
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Был
2 года назад
2 отзыва
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Kiliman6aro
Павел 
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