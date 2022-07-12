Требуется изменить вид отчётов о новых товарах в интернет-магазине на Yii2. Текущий формат слишком длинный и требует доработки. Необходим опытный разработчик, умеющий работать с Git и следовать стандартам PSR и CodeStyle проекта. Проект размещен на GitHub, имеется полное ТЗ. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
Бот для автоматического бронирования очереди на границе
Необходимо написать бот для автоматического бронирования очереди на сайте belarusborder.by
Каждый час появляется 5 новых броней, которые моментально расхватывают за секунду.
Для того, что бы выловить бронь, необходимо нажать на необходимую дату,
обновить в последнюю секунду часа сайт, нажать на время, которое
высветится и нажать кнопку "ДАЛЕЕ", дальше дается пол часа на заполнение
данных и час на оплату. После кнопки "далее" можно заниматься
заполнением вручную. За сутки достаточно поймать 3 такие брони. срочно.
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