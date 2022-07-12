Требуется изменить вид отчётов о новых товарах в интернет-магазине на Yii2. Текущий формат слишком длинный и требует доработки. Необходим опытный разработчик, умеющий работать с Git и следовать стандартам PSR и CodeStyle проекта. Проект размещен на GitHub, имеется полное ТЗ. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
С сайта не приходят заявки в 1С
С сайта перестали приходить заявки заявки на покупку товаров в 1С.
Сайт самописный на slim php, есть интеграция с 1С, и она работала, но несколько дней назад перестала.
Сайт sadykhan.kz
Заявки фрилансеров
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