С сайта не приходят заявки в 1С

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Закрыт4 заявки343 просмотра

С сайта перестали приходить заявки заявки на покупку товаров в 1С.

Сайт самописный на slim php, есть интеграция с 1С, и она работала, но несколько дней назад перестала.

Сайт sadykhan.kz

PHP
3 года назад
granovskykate
33 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 отзывов(-2)
3 года назад
Геннадий
 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Константин
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
3 года назад
Павел
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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