Сделать главную и личный кабинет из шаблона с themeforest.net 

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Закрыт4 заявки543 просмотра

5 тысяч за страницу, который на основе предоставленных исходников готового html шаблона приложения, сделает на нем несколько страниц.

ТЗ:Используя купленный нами на themeforest.net шаблон ProX сделать на нем несколько страниц. Исполнителю будет предоставлен исходный код шаблона и макеты.Используемая версия Node.js - 14- Главная страница (2 варианта)- Личный кабинет покупателя- Личный кабинет аффилиата- Детальная страница блогаДелать нужно будет на Vue.js, все объясним и расскажем как. Все блоки и стили уже есть, нужно буквально только грамотно их распределить и написать несколько $.ajax вызовов.Если есть опыт Vue.js, то будет чуть-чуть проще.

AJAXHTMLNode.jsVue.js
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