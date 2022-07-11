5 тысяч за страницу, который на основе предоставленных исходников готового html шаблона приложения, сделает на нем несколько страниц.

ТЗ:Используя купленный нами на themeforest.net шаблон ProX сделать на нем несколько страниц. Исполнителю будет предоставлен исходный код шаблона и макеты.Используемая версия Node.js - 14- Главная страница (2 варианта)- Личный кабинет покупателя- Личный кабинет аффилиата- Детальная страница блогаДелать нужно будет на Vue.js, все объясним и расскажем как. Все блоки и стили уже есть, нужно буквально только грамотно их распределить и написать несколько $.ajax вызовов.Если есть опыт Vue.js, то будет чуть-чуть проще.