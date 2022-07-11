Требуется помощь в решении проблемы с модулем доставки Ozon Rocket на платформе OCStore 2.3. Модуль установлен и настроен, но не отображается в секции Доставки при оформлении заказа. Имеется документация к модулю. Укажите сроки и стоимость решения проблемы.
Добавить емайл в лист после того как посетитель заполнит форму
Есть сайт, на котором есть форма заявок. Надо сделать так, чтобы после заполнения формы, е-майл который указал посетитель автоматически по API добавился в лист/список. Сервис - Sendgrid. Ссылка на функцию, которую надо сделать - https://docs.sendgrid.com/api-reference/contacts/add-or-update-a-contact
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