Требуется интеграция функционала с сайта Subcreation на WordPress-сайт с гайдами по игре World of Warcraft. Необходимо собрать и отобразить данные по логам с Warcraft Logs и Raider.IO, аналогично тому, как это реализовано для специализации Повелитель зверей. Информация должна включать распределение Legendary предметов, Камней, Талантов и т.д. для всех трех специализаций Охотника.