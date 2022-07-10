Есть работающий плагин bbhide позволяющий скрыть определенный текст (ссылки, текст) от пользователей, не набравших нужного количества комментариев или не имеющих нужного количества дней регистрации. Необходимо добавить возможность срывать определенный текст так же и по рейтингу пользователей, а так же добавить возможность скрытия не только через шорткод, но и в визуальном редакторе во фронтленде и для разных типов записей.