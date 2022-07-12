Кратко: После добавления нового товара в магазин - он попадает в отчёт, который после публикуется в социальных сетях. Текущий вид отчёта не нравится, поскольку он очень длинный - необходимо изменить.

Полное ТЗ приложу ниже.

⭐ Пожалуйста, учтите:

Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.

Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.

Нужен опытный разработчик , который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ ﻿проекта.

, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ ﻿проекта. Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать

Фреймворк: Yii2

Шаблон администраторской панели: AdminLTE

Полное ТЗ есть в файле, или можете посмотреть онлайн

По проекту сейчас есть ~10 задач, и в т.ч. в будущем, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.