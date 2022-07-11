Требуется изменить вид отчётов о новых товарах в интернет-магазине на Yii2. Текущий формат слишком длинный и требует доработки. Необходим опытный разработчик, умеющий работать с Git и следовать стандартам PSR и CodeStyle проекта. Проект размещен на GitHub, имеется полное ТЗ. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
Скрипт(бот) для автоматического поиска и бронирования мест на сайте
Добрый день, мне нужен скрипт(бот) для автоматического поиска и бронирования мест на
сайте
https://row2.vfsglobal.com/PolandBelarus-Appointment/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/ASnHZRMROGDyz5YljrTPrmD7weWKDzHm/9+x4kyou3TsMOg99oc+0bfYTDhNi8VXO2A4zs7wBkyB6b15tURU2eT0aS3CJYjFGR6LRWzfcsZ5BzitruEIjN+SeHc17EKqO0YlhR3T0Pc1cO5uD69/WY=
Если коротко то скрипт должен заходить на сайт, логиниться, проверять наличие свободных
мест, если есть места то бронировать ну и при этом вводить мои логины, пароли,
данные, которые я, например, введу при старте программы.
Но для меня, как обычного пользователя, который хочет забронировать место есть другая
проблема. В тот день, когда на сайт закидывают места, появляется очередь на
сайт (возможно из-за того, что какой-то человек ставит куча таких ботов, которые
бронируют места) и даже если я после огромного ожидания захожу на главную
страницу сайта и нахожу место, которое можно забронировать, то сайт обратно
выкидывает меня в очередь, без возможности нажать бронировать и ввести свои данные,
так происходит каждый раз.
Для меня самый главный вопрос в этой очереди. Может ли скрипт миновать эту
очередь и как только появится место моментально ввести все нужные данные (может
пройти проверки на бота) и забронировать место?
Если да, тогда мне надо знать хотя бы какую-то примерную цену и потом я могу
описать цель задачи более подробно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо подключить CSS и HTML шаблоны к готовому проекту на Django и загрузить его на хостинг. Все функции сайта уже реализованы, требуется только интеграция шаблонов.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внедрить микроразметку на сайт на WordPress. Необходимо реализовать хлебные крошки, разметку контактов, товаров на страницах категорий, а также Open Graph для социальных сетей и микроразметку вопросов/ответов. Задача включает проработку всех аспектов микроразметки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать добавление украинского языка на сайт с настройкой переключателя между украинским и русским языками в шапке. Сайт работает на платформе Smarty, админка самописная. Укажите цену и сроки выполнения.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо устранить проблему растягивания картинок в блоке новостей на сайте. Требуется оптимизация изображений для обеспечения высокого качества отображения. Также нужны рекомендации по необходимому разрешению изображений для загрузки на сайт.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать функцию, которая будет автоматически добавлять e-mail посетителя в список после заполнения формы на сайте. Используйте API Sendgrid для интеграции. Подробности по ссылке в описании.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по DLE для внесения правок в функционал сайта. Необходимо интегрировать сторонний сервис, улучшить показатели Google Page Speed и оказать минимальную помощь с версткой. Опыт работы с DLE обязателен.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать Telegram-бота, который будет обрабатывать подписки на каналы с функциями автоматической оплаты, уведомлений о подписках, управления пользователями и возможностью настройки периодов подписки. Бот должен поддерживать несколько платежных систем и обеспечивать возможность доработки. Необходима высокая производительность и логирование действий бота.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо создать парсер для Google карт, который будет принимать на вход страну, город и ключевое слово для поиска. Результатом работы должен быть парсинг информации с карт. Взаимодействие со скриптом необходимо реализовать через консоль или Telegram бота. В отклике требуется предоставить примеры предыдущих работ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $630
Необходима разработка микросервисов и модуля чата для веб-проекта. Задача включает подключение и настройку Redis и Elastic Search в среде docker-compose, создание интерфейсов, реализацию CRUD операций, а также разработку модуля Chat с использованием Socket IO. Ожидается предоставление исходного кода и демонстрационного видео с показом функционала.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад