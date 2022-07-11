Скрипт(бот) для автоматического поиска и бронирования мест на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки513 просмотров

Добрый день, мне нужен скрипт(бот) для автоматического поиска и бронирования мест на

сайте

https://row2.vfsglobal.com/PolandBelarus-Appointment/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/ASnHZRMROGDyz5YljrTPrmD7weWKDzHm/9+x4kyou3TsMOg99oc+0bfYTDhNi8VXO2A4zs7wBkyB6b15tURU2eT0aS3CJYjFGR6LRWzfcsZ5BzitruEIjN+SeHc17EKqO0YlhR3T0Pc1cO5uD69/WY=

Если коротко то скрипт должен заходить на сайт, логиниться, проверять наличие свободных

мест, если есть места то бронировать ну и при этом вводить мои логины, пароли,

данные, которые я, например, введу при старте программы.

Но для меня, как обычного пользователя, который хочет забронировать место есть другая

проблема. В тот день, когда на сайт закидывают места, появляется очередь на

сайт (возможно из-за того, что какой-то человек ставит куча таких ботов, которые

бронируют места) и даже если я после огромного ожидания захожу на главную

страницу сайта и нахожу место, которое можно забронировать, то сайт обратно

выкидывает меня в очередь, без возможности нажать бронировать и ввести свои данные,

так происходит каждый раз.

Для меня самый главный вопрос в этой очереди. Может ли скрипт миновать эту

очередь и как только появится место моментально ввести все нужные данные (может

пройти проверки на бота) и забронировать место?

Если да, тогда мне надо знать хотя бы какую-то примерную цену и потом я могу

описать цель задачи более подробно.

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guest_16575502739509
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