Чат бот в друг вокруг

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок397 просмотров

Требуется софт для добавления друзей на аккаунт в друг вокруг   

(drugvokrug.ru/home)   

в программе желателен функционал для выбора скорости добавления и выбор города для поиска добавления   

автоответчик, и отправка сообщений   

способы ее реализации 

3 года назад
guest_16576027008626
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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