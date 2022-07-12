Разработать single page Task Manager на VUE 3 с использованием UI библ

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Закрыт3 заявки236 просмотров

Нужно разработать single page Task Manager на vue 3 с использованием UI библиотеки [https://materializecss.com/](https://materializecss.com/)**Возможности single page**:- Добавлять новые задачи- Изменять созданные ранее- Закрывать задачи(должен быть checkbox, завершенные задачи должны быть в списке внизу зачеркнутыми)- Удалить задачи**Сущность задачи:**- Название- Дата/Время планируемого исполнения- Теги([https://materializecss.com/chips.html](https://materializecss.com/chips.html))Текущие задачи необходимо хранить в localStorage, чтобы при перезапуске приложения, там сохранялись ранее забитые задачи

Vue.js
3 года назад
grammabc
Никита 
20 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

YuryPrymak
Прымак 
28 лет
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3 года назад
$40
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

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YuryPrymak
Прымак 
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4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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