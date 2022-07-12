Требуется разработать несколько страниц на основе HTML-шаблона ProX с themeforest.net. Используйте Vue.js и Node.js 14 для реализации. Необходимо создать главную страницу, личный кабинет покупателя, личный кабинет аффилиата и детальную страницу блога. Все блоки и стили уже подготовлены, требуется грамотно распределить их и реализовать $.ajax вызовы. Опыт работы с Vue.js будет преимуществом.