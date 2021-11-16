Кратко об опыте работы с данным заказчиком: Вы должны быть всегда на связи и отвечать ему как можно быстрей. Если у вас день, вечер, ночь, выходной - неважно, он будет вам написывать в любое время. Будет писать вам с других аккаунтов проверять есть ли вы на связи и т.п.. И если вы не ответите сразу, через несколько часов он уже будет искать другого испольнителя, а вам напишет плохой отзыв. Дальше пойдут оскорбления. Хорошо подумайте стоит ли брать заказы у подобного человека, тем более за низкую цену заказа.