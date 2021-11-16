—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
год назад
Спасибо, Юрий. Качественная и оперативная работа исполнителя, минимум вопросов. Доволен 🤝
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо написанное ТЗ, своевременная оплата, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$45
2 балла
год назад
Пропал. Удалил всю переписку. Не рекомендую
Ответный отзыв
Кратко об опыте работы с данным заказчиком: Вы должны быть всегда на связи и отвечать ему как можно быстрей. Если у вас день, вечер, ночь, выходной - неважно, он будет вам написывать в любое время. Будет писать вам с других аккаунтов проверять есть ли вы на связи и т.п.. И если вы не ответите сразу, через несколько часов он уже будет искать другого испольнителя, а вам напишет плохой отзыв. Дальше пойдут оскорбления. Хорошо подумайте стоит ли брать заказы у подобного человека, тем более за низкую цену заказа.
$30
10 баллов
2 года назад
Все супер! Спасибо огромнейшее!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошое ТЗ, всегда на связи, оплата вовремя!