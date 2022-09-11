Требуется внести правки на сайт для улучшения индексации в поисковых системах. Необходимо добавить плашку при оформлении заказа, создать раздел с портфолио, заменить стоковые фото на собственные, добавить блок с видео, а также улучшить страницы с контактами и доставкой. Включить возможность размещения SEO текстов и исправить ошибки валидации.
Написать JS/jQuery скрипт по заданным условиям.
Добрый день.
Проблема: сайт верстается полноэкранными секциями с помощью fullpage.js. То есть, высота каждойвсегда будет 100vh.
Есть секция с таблицей, в которой может быть 30+ строк. Все 30 строк не смогут поместиться на 100vh экране.
Необходимо написать следующий код:
1. Читает текущую высотуи на основе этой высоты рассчитывает кол-во строк, которые могут отображаться на странице.
Закладываем на одну строку 70px. Если высота979px, то показываем только 13 из таблицы. Остальные скрываем.
2. Делаем две кнопки next project и prew projects внизу таблицы. При нажатии на next показываем
следующие 13 и т.д. по такой же логике. Prew - обратно.
3. Снизу таблицы показываем на какой сколько всего таких страниц со строками у нас есть и на какой мы сейчас находимся.
4. Так же у нас есть кнопки [all] [done] [at work]. При нажатии на [all] нам нужно показывать все .
При нажатии на [done] только done, их можно узнать по наличию класса done (можете использовать не класс, как лучше).
Соответственно, по нажатию [at work] только строки at work. То есть нужен фильтр, к которому так же будут применимы вышеописанные пункты.
5. При загрузке страницы по умолчанию выбирается фильтр [all], на кнопку [all] вешаем класс с color: green.
При нажатии нажатии на другую кнопку фильтра убираем класс и присваиваем нажатой кнопке.
Репозиторий: https://github.com/lateful/test-site
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