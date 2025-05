Добрый день.

Проблема: сайт верстается полноэкранными секциями с помощью fullpage.js. То есть, высота каждой

всегда будет 100vh.

Есть секция с таблицей, в которой может быть 30+ строк. Все 30 строк не смогут поместиться на 100vh экране.

Необходимо написать следующий код:

1. Читает текущую высоту

и на основе этой высоты рассчитывает кол-во строк, которые могут отображаться на странице.

Закладываем на одну строку 70px. Если высота

979px, то показываем только 13 из таблицы. Остальные скрываем.

2. Делаем две кнопки next project и prew projects внизу таблицы. При нажатии на next показываем

следующие 13 и т.д. по такой же логике. Prew - обратно.

3. Снизу таблицы показываем на какой сколько всего таких страниц со строками у нас есть и на какой мы сейчас находимся.

4. Так же у нас есть кнопки [all] [done] [at work]. При нажатии на [all] нам нужно показывать все .

При нажатии на [done] только done, их можно узнать по наличию класса done (можете использовать не класс, как лучше).

Соответственно, по нажатию [at work] только строки at work. То есть нужен фильтр, к которому так же будут применимы вышеописанные пункты.

5. При загрузке страницы по умолчанию выбирается фильтр [all], на кнопку [all] вешаем класс с color: green.

При нажатии нажатии на другую кнопку фильтра убираем класс и присваиваем нажатой кнопке.

Репозиторий: https://github.com/lateful/test-site