Написать JS/jQuery скрипт по заданным условиям.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки382 просмотра

Добрый день. 

Проблема: сайт верстается полноэкранными секциями с помощью fullpage.js. То есть, высота каждой

всегда будет 100vh.

Есть секция с таблицей, в которой может быть 30+ строк. Все 30 строк не смогут поместиться на 100vh экране.

Необходимо написать следующий код:

1. Читает текущую высоту

и на основе этой высоты рассчитывает кол-во строк, которые могут отображаться на странице.

Закладываем на одну строку 70px. Если высота

979px, то показываем только 13 из таблицы. Остальные скрываем.

2. Делаем две кнопки next project и prew projects внизу таблицы. При нажатии на next показываем

следующие 13 и т.д. по такой же логике. Prew - обратно.

3. Снизу таблицы показываем на какой сколько всего таких страниц со строками у нас есть и на какой мы сейчас находимся. 

4. Так же у нас есть кнопки [all] [done] [at work]. При нажатии на [all] нам нужно показывать все .

При нажатии на [done] только done, их можно узнать по наличию класса done (можете использовать не класс, как лучше).

Соответственно, по нажатию [at work] только строки at work. То есть нужен фильтр, к которому так же будут применимы вышеописанные пункты.

5. При загрузке страницы по умолчанию выбирается фильтр [all], на кнопку [all] вешаем класс с color: green.

При нажатии нажатии на другую кнопку фильтра убираем класс и присваиваем нажатой кнопке.

Репозиторий: https://github.com/lateful/test-site

JavaScriptjQuery
3 года назад
ildarkos
Косенко 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

YuryPrymak
Прымак 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Спасибо, Юрий. Качественная и оперативная работа исполнителя, минимум вопросов. Доволен 🤝
Отличный заказчик, хорошо написанное ТЗ, своевременная оплата, однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

YuryPrymak
Прымак 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Дмитрий
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Правки на сайт

    $200

    Требуется внести правки на сайт для улучшения индексации в поисковых системах. Необходимо добавить плашку при оформлении заказа, создать раздел с портфолио, заменить стоковые фото на собственные, добавить блок с видео, а также улучшить страницы с контактами и доставкой. Включить возможность размещения SEO текстов и исправить ошибки валидации.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить несколько вариантов выбора дополнительные опции

    $30

    Необходимо реализовать возможность добавления нескольких вариантов выбора дополнительных опций на сайте недвижимости, разработанном на Laravel. Опции должны включать тип камень, тип квартира, коммунальные услуги и состояние. Все данные должны быть редактируемыми из админки. Также требуется сделать зависимость городов от районов, чтобы при выборе района отображались соответствующие города.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно заблокировать нажатие кнопки на сайте

    Требуется разработать скрипт для блокировки кнопки take на сайте Orbitexch, чтобы избежать случайного нажатия во время торговли. Кнопка мешает из-за близкого расположения к ползунку изменения коэффициентов и может привести к убыткам. Необходимо скрыть кнопку при загрузке страницы или изменить стили сайта. Ищем специалиста, который сможет решить эту задачу.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется PHP программист для доработки существующего проекта

    Требуется PHP программист для доработки существующего проекта на PHP 7.4. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с PHP. В случае успешного сотрудничества возможно продолжение работы над другими проектами.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробка платформи ІТ менторінгу та курсів

    Шукаємо команду для продовження розробки платформи ІТ менторінгу та курсів. Проект на стадії напрацювань, необхідно завершити фронт, адмінку та бекенд. Технології: Vue.js та Laravel. Дедлайн MVP - лютий 2023. Пропозиції з бюджетом та прикладами релевантних робіт.

    JavaScriptLaravelVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь в установке фреймворка Foundation Emails.

    $16

    Необходимо решить проблемы с установкой фреймворка Foundation Emails. Ошибка возникает при установке Gulp и Babel. Требуются команды для успешной установки в Windows 10 и устранения конфликтов с локальной версией Gulp. Описание проблемы и шаги для решения также приветствуются.

    Gulp
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить на VPS 1C.bitrix - CRM + ИМ в режиме многосайтовости

    $15

    Необходимо установить 1C.bitrix - CRM и интернет-магазин на VPS в режиме многосайтовости. Бюджет составляет 15$, работы должны занять не более часа. Оплата производится по факту завершения работы.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать парсер группы для Facebook

    Требуется разработка парсера для извлечения данных пользователей из группы Facebook. Задача включает автоматизацию процесса сбора информации. Необходимы навыки веб-программирования и работы с API Facebook.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать div class для баннера

    Необходимо разработать div class 'rekl-info' для баннера, который будет включать статичную надпись 'РЕКЛАМА' и иконку информации. При наведении на иконку должна отображаться информация о рекламодателе с некликабельной ссылкой, взятой из кода баннера. Решение должно быть реализовано на CSS без использования JavaScript, подходящее для сайта на WordPress.

    CSSJavaScriptWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подключить Stripe

    Требуется подключить функциональность Stripe, включая привязку карты, безакцептное списание и единоразовые платежи. Необходима также разработка необходимых элементов для фронтенда и мобильного приложения на Java.

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад