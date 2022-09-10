Помощь в установке фреймворка Foundation Emails.

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок244 просмотра

При установке фреймворка появляется ошибка. Нужно написать команды для установки фреймворка.

Выполняю команды:

npm install --global foundation-cli

foundation new --framework emails

cd testproject

npm start

и тут требует установить gulp:

[14:06:23] Failed to load external module @babel/register

[14:06:23] Failed to load external module babel-register

[14:06:23] Failed to load external module babel-core/register

[14:06:23] Failed to load external module babel/register

[14:06:23] Local gulp not found in ~\Desktop\Новая папка (2)\test90

[14:06:23] Try running: npm install gulp

Пробую установить gulp:

npm install --global gulp-cli

npm install --save-dev gulp

Не устанавливается локальная версия 4 в папку с foundation проектом и при запуске опять просит установку babel и gulp.

!Но если устанавливать в новой папке gulp, то устанавливается нормально.

Помогите решить проблему или опишите как вы у себя устанавливаете в win10

Gulp
3 года назад
guest_16628080932311
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правки на сайт

    $200

    Требуется внести правки на сайт для улучшения индексации в поисковых системах. Необходимо добавить плашку при оформлении заказа, создать раздел с портфолио, заменить стоковые фото на собственные, добавить блок с видео, а также улучшить страницы с контактами и доставкой. Включить возможность размещения SEO текстов и исправить ошибки валидации.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить несколько вариантов выбора дополнительные опции

    $30

    Необходимо реализовать возможность добавления нескольких вариантов выбора дополнительных опций на сайте недвижимости, разработанном на Laravel. Опции должны включать тип камень, тип квартира, коммунальные услуги и состояние. Все данные должны быть редактируемыми из админки. Также требуется сделать зависимость городов от районов, чтобы при выборе района отображались соответствующие города.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить на VPS 1C.bitrix - CRM + ИМ в режиме многосайтовости

    $15

    Необходимо установить 1C.bitrix - CRM и интернет-магазин на VPS в режиме многосайтовости. Бюджет составляет 15$, работы должны занять не более часа. Оплата производится по факту завершения работы.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать парсер группы для Facebook

    Требуется разработка парсера для извлечения данных пользователей из группы Facebook. Задача включает автоматизацию процесса сбора информации. Необходимы навыки веб-программирования и работы с API Facebook.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать div class для баннера

    Необходимо разработать div class 'rekl-info' для баннера, который будет включать статичную надпись 'РЕКЛАМА' и иконку информации. При наведении на иконку должна отображаться информация о рекламодателе с некликабельной ссылкой, взятой из кода баннера. Решение должно быть реализовано на CSS без использования JavaScript, подходящее для сайта на WordPress.

    CSSJavaScriptWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подключить Stripe

    Требуется подключить функциональность Stripe, включая привязку карты, безакцептное списание и единоразовые платежи. Необходима также разработка необходимых элементов для фронтенда и мобильного приложения на Java.

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доробити інтернет-магазин на WP з використанням плагіну ACF

    Необхідно завершити розробку інтернет-магазину на WordPress з використанням плагіну ACF. В проекті виконано близько 70%, є технічне завдання та всі файли з локального сервера. Вимоги до завершення проекту зазначені в технічному завданні.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать реферальную систему в чат-боте телеграмм.

    Требуется разработать чат-бота для Telegram с внедрением реферальной системы, которая активируется во время оплаты заказа. Использование Python и Salebot обязательно. Необходимо учесть все детали, чтобы обеспечить корректную работу системы.

    Python
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад