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Помощь в установке фреймворка Foundation Emails.
При установке фреймворка появляется ошибка. Нужно написать команды для установки фреймворка.
Выполняю команды:
npm install --global foundation-cli
foundation new --framework emails
cd testproject
npm start
и тут требует установить gulp:
[14:06:23] Failed to load external module @babel/register
[14:06:23] Failed to load external module babel-register
[14:06:23] Failed to load external module babel-core/register
[14:06:23] Failed to load external module babel/register
[14:06:23] Local gulp not found in ~\Desktop\Новая папка (2)\test90
[14:06:23] Try running: npm install gulp
Пробую установить gulp:
npm install --global gulp-cli
npm install --save-dev gulp
Не устанавливается локальная версия 4 в папку с foundation проектом и при запуске опять просит установку babel и gulp.
!Но если устанавливать в новой папке gulp, то устанавливается нормально.
Помогите решить проблему или опишите как вы у себя устанавливаете в win10
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