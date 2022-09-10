При установке фреймворка появляется ошибка. Нужно написать команды для установки фреймворка.

Выполняю команды:

npm install --global foundation-cli

foundation new --framework emails

cd testproject

npm start

и тут требует установить gulp:

[14:06:23] Failed to load external module @babel/register

[14:06:23] Failed to load external module babel-register

[14:06:23] Failed to load external module babel-core/register

[14:06:23] Failed to load external module babel/register

[14:06:23] Local gulp not found in ~\Desktop\Новая папка (2)\test90

[14:06:23] Try running: npm install gulp

Пробую установить gulp:

npm install --global gulp-cli

npm install --save-dev gulp

Не устанавливается локальная версия 4 в папку с foundation проектом и при запуске опять просит установку babel и gulp.

!Но если устанавливать в новой папке gulp, то устанавливается нормально.

Помогите решить проблему или опишите как вы у себя устанавливаете в win10