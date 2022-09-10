Нужно сделать div class для баннера. Есть исходный код баннера, вот его примерный код (размер картинки может быть разным 240х400, 300х300, 728х90 и т.д.):

Задача: сделать div class rekl-info на CSS без всяких JS, чтобы если обернуть данный код баннера в

выводился на сайте данный рекламный баннер с небольшой надписью серого цвета РЕКЛАМА слева вверху баннера и иконкой i справа вверху баннера.

Т.е. у меня есть на сайте КОД БАННЕРА, а при конструкции

КОД БАННЕРА

выводилась бы надпись РЕКЛАМА - статичная, а при наведении мышкой на иконку i показывалось бы: Информация о рекламодателе: https://................ (ссылка берется автоматом из кода баннера). Пример - см. вложение. Навелась мышка на иконку i - показалась информация о рекламодателе с некликабельной ссылкой из url баннера, убрали мышку с иконки - информация пропала. Таких баннеров на одной странице сайта может быть несколько. Сайт на WP - потом скажете куда вставить ваш код.