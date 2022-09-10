Сделать div class для баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки181 просмотр

Нужно сделать div class для баннера. Есть исходный код баннера, вот его примерный код (размер картинки может быть разным 240х400, 300х300, 728х90 и т.д.):

Задача: сделать div class rekl-info на CSS без всяких JS, чтобы если обернуть данный код баннера в

выводился на сайте данный рекламный баннер с небольшой надписью серого цвета РЕКЛАМА слева вверху баннера и иконкой i справа вверху баннера.

Т.е. у меня есть на сайте КОД БАННЕРА, а при конструкции

КОД БАННЕРА

выводилась бы надпись РЕКЛАМА - статичная, а при наведении мышкой на иконку i показывалось бы: Информация о рекламодателе: https://................ (ссылка берется автоматом из кода баннера). Пример - см. вложение. Навелась мышка на иконку i - показалась информация о рекламодателе с некликабельной ссылкой из url баннера, убрали мышку с иконки - информация пропала. Таких баннеров на одной странице сайта может быть несколько. Сайт на WP - потом скажете куда вставить ваш код.

CSSJavaScriptWordPress
3 года назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
3 года назад
$5
1 день
Всегда приятно работать с настоящим ПРОФИ. Мои рекомендации всем заказчикам!
Спасибо, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
3 года назад
Борис
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Добавить несколько вариантов выбора дополнительные опции

    $30

    Необходимо реализовать возможность добавления нескольких вариантов выбора дополнительных опций на сайте недвижимости, разработанном на Laravel. Опции должны включать тип камень, тип квартира, коммунальные услуги и состояние. Все данные должны быть редактируемыми из админки. Также требуется сделать зависимость городов от районов, чтобы при выборе района отображались соответствующие города.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить Stripe

    Требуется подключить функциональность Stripe, включая привязку карты, безакцептное списание и единоразовые платежи. Необходима также разработка необходимых элементов для фронтенда и мобильного приложения на Java.

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доробити інтернет-магазин на WP з використанням плагіну ACF

    Необхідно завершити розробку інтернет-магазину на WordPress з використанням плагіну ACF. В проекті виконано близько 70%, є технічне завдання та всі файли з локального сервера. Вимоги до завершення проекту зазначені в технічному завданні.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать реферальную систему в чат-боте телеграмм.

    Требуется разработать чат-бота для Telegram с внедрением реферальной системы, которая активируется во время оплаты заказа. Использование Python и Salebot обязательно. Необходимо учесть все детали, чтобы обеспечить корректную работу системы.

    Python
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка интернет магазину на шопифай

    Требуется специалист для настройки интернет-магазина на платформе Shopify с нуля. Задачи включают разработку дизайна, настройку карточек товаров, главной страницы и корзины. Также необходима возможность вносить правки в сайт по мере необходимости. Ожидается высокий уровень выполнения работы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание смс бота

    Разработайте смс бота, который будет отправлять уведомления при появлении объявлений о продаже автомобилей. Включите настройки для редактирования текста сообщения, времени отправки и проверки на дубликаты объявлений.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Не работает меню сайта на iOS (на Android и ПК все ок)

    Требуется восстановить работоспособность меню сайта на iOS, где оно не открывается. Необходимо также проверить остальной JavaScript-код, включая корзину и поиск. Ожидается уверенное знание JavaScript и понимание различий в его работе на iOS и Android. Проблема может быть связана с регулярными выражениями. Доступ к коду будет предоставлен.

    AndroidiOSJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад