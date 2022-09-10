Необходимо реализовать возможность добавления нескольких вариантов выбора дополнительных опций на сайте недвижимости, разработанном на Laravel. Опции должны включать тип камень, тип квартира, коммунальные услуги и состояние. Все данные должны быть редактируемыми из админки. Также требуется сделать зависимость городов от районов, чтобы при выборе района отображались соответствующие города.
Сделать div class для баннера
Нужно сделать div class для баннера. Есть исходный код баннера, вот его примерный код (размер картинки может быть разным 240х400, 300х300, 728х90 и т.д.):
Задача: сделать div class rekl-info на CSS без всяких JS, чтобы если обернуть данный код баннера в
выводился на сайте данный рекламный баннер с небольшой надписью серого цвета РЕКЛАМА слева вверху баннера и иконкой i справа вверху баннера.
Т.е. у меня есть на сайте КОД БАННЕРА, а при конструкции
КОД БАННЕРАвыводилась бы надпись РЕКЛАМА - статичная, а при наведении мышкой на иконку i показывалось бы: Информация о рекламодателе: https://................ (ссылка берется автоматом из кода баннера). Пример - см. вложение. Навелась мышка на иконку i - показалась информация о рекламодателе с некликабельной ссылкой из url баннера, убрали мышку с иконки - информация пропала. Таких баннеров на одной странице сайта может быть несколько. Сайт на WP - потом скажете куда вставить ваш код.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется внести правки в проект на VueJS с развертыванием на сервере. Срок выполнения 2-3 дня. Бюджет 25$. Оплата по факту готовности.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется подключить функциональность Stripe, включая привязку карты, безакцептное списание и единоразовые платежи. Необходима также разработка необходимых элементов для фронтенда и мобильного приложения на Java.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необхідно завершити розробку інтернет-магазину на WordPress з використанням плагіну ACF. В проекті виконано близько 70%, є технічне завдання та всі файли з локального сервера. Вимоги до завершення проекту зазначені в технічному завданні.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать чат-бота для Telegram с внедрением реферальной системы, которая активируется во время оплаты заказа. Использование Python и Salebot обязательно. Необходимо учесть все детали, чтобы обеспечить корректную работу системы.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Разработка интернет-магазина мебели с использованием HTML, CSS, PHP, JS, React и jQuery. Уточните необходимость админ-панели и количество страниц для проекта. Опыт в создании аналогичных магазинов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима доработка сайта на Laravel: требуется добавить honeypot в формы заявки для защиты от спама. Обсуждение деталей возможно в личном порядке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки интернет-магазина на платформе Shopify с нуля. Задачи включают разработку дизайна, настройку карточек товаров, главной страницы и корзины. Также необходима возможность вносить правки в сайт по мере необходимости. Ожидается высокий уровень выполнения работы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Разработайте смс бота, который будет отправлять уведомления при появлении объявлений о продаже автомобилей. Включите настройки для редактирования текста сообщения, времени отправки и проверки на дубликаты объявлений.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется восстановить работоспособность меню сайта на iOS, где оно не открывается. Необходимо также проверить остальной JavaScript-код, включая корзину и поиск. Ожидается уверенное знание JavaScript и понимание различий в его работе на iOS и Android. Проблема может быть связана с регулярными выражениями. Доступ к коду будет предоставлен.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад