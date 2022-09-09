Интернет магазин мебели

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки495 просмотров

Добрый день

Я сделаю интернет магазин мебели на чистом HTML CSS PHP JS REACT JQuery

Я могу сделать интернет магазин только на php ведь 70% сайта и интернет магазинов сделаны на языке php и html css js и т.д.

Я создавал похожие интернет магазины

 У меня есть несколько вопросов:

- Добавить админ панель?

- Сколько страниц будет?

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
3 года назад
guest_16627288972728
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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3 года назад

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