Добрый день

Я сделаю интернет магазин мебели на чистом HTML CSS PHP JS REACT JQuery

Я могу сделать интернет магазин только на php ведь 70% сайта и интернет магазинов сделаны на языке php и html css js и т.д.

Я создавал похожие интернет магазины

У меня есть несколько вопросов:

- Добавить админ панель?

- Сколько страниц будет?