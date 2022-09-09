Сделать форму(тз) на React + TS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок693 просмотра

Макет и требования по ссылке

https://www.figma.com/file/ve0J60R4Bv9ymYRpT5mVDh/Testing?node-id=0%3A1

Переходите по ссылке и там подробно описано задание

Node.js
3 года назад
guest_16626627023282
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikita788798
Никита 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$1
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Илья
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Темный
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
nikita788798
Никита 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Евгений
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад

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