Необходимо разработать веб-сайт-генератор sitemap.xml для личного использования. Пользователь должен иметь возможность вставить ссылку, указать количество страниц и нажать кнопку для скачивания файла sitemap.xml. Решение должно быть браузерным, без лимитов и капчи, аналогичным примеру, но без ограничений.