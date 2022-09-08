Необходимо разработать веб-сайт-генератор sitemap.xml для личного использования. Пользователь должен иметь возможность вставить ссылку, указать количество страниц и нажать кнопку для скачивания файла sitemap.xml. Решение должно быть браузерным, без лимитов и капчи, аналогичным примеру, но без ограничений.
Сайт на WordPress с заполнением перевод в HTML+JS
У нас есть заполненный сайт на WordPress с уникальным шаблоном, но разным исполнением по типу техники на страницах сайта
Необходимо его конвертировать в HTML + JavaScript.
Базы у сайта также не будет
Отправка форм- через скрипт без установки
Будет меняться имя домена.
Будет SSL протокол (если это важно для проекта)
!Обязательное
- оставить рабочими контактные формы (телефон, email)
- формы обратной связи рабочими (заказать звонок, вызвать мастера, спросите нашего эксперта, всего форм 3 штуки).
Также необходимо сохранить структуру и метаданные сайта
Необходимо, чтобы эту работу можно было делать регулярно с разными сайтами на данном шаблоне. Соответственно либо инструкция/видеоинструкция и необходимый для этого софт, либо стоимость за регулярную работу по данной задаче
Рассматриваю специалистов с опытом. Цена вопроса, сроки реализации
Различных шаблонов сайта - 4 шт
Заявки фрилансеров
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