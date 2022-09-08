Сайт на WordPress с заполнением перевод в HTML+JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1161 просмотр

У нас есть заполненный сайт на WordPress с уникальным шаблоном, но разным исполнением по типу техники на страницах сайта

Необходимо его конвертировать в HTML + JavaScript.

Базы у сайта также не будет

Отправка форм- через скрипт без установки

Будет меняться имя домена.

Будет SSL протокол (если это важно для проекта)

!Обязательное

!Важно, чтобы была возможность из одного места заменять данные всех телефонов и email на всем сайте - можно сделать отдельный файл для этого (текстовый, csv- не важно по реализации)

Также необходимо сохранить структуру и метаданные сайта

Необходимо, чтобы эту работу можно было делать регулярно с разными сайтами на данном шаблоне. Соответственно либо инструкция/видеоинструкция и необходимый для этого софт, либо стоимость за регулярную работу по данной задаче

Рассматриваю специалистов с опытом. Цена вопроса, сроки реализации

Различных шаблонов сайта - 4 шт

HTMLJavaScriptWordPress
3 года назад
W3Promo
Илья 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Анушаван
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Герман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
32 отзыва(-1)
3 года назад
ТОП-10
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Генератор sitemap.xml

    $15

    Необходимо разработать веб-сайт-генератор sitemap.xml для личного использования. Пользователь должен иметь возможность вставить ссылку, указать количество страниц и нажать кнопку для скачивания файла sitemap.xml. Решение должно быть браузерным, без лимитов и капчи, аналогичным примеру, но без ограничений.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести изменение по фронту административной панели voyager laravel+Vue

    Необходимо внести изменения в фронт административной панели Voyager, используя Laravel и Vue. Требуется реализовать функцию перевода контента для страницы новостей, аналогично существующей функции на странице акций. Исполнитель должен выполнить задачу в течение одного рабочего дня.

    JavaScriptLaravelVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • MIDDLE FRONT END DEVELOPER

    Требуется Middle Front End Developer для разработки сервиса, ориентированного на украинский сегмент. Специалист должен быстро включиться в проектную работу. Заработная плата обсуждается после уточнения задач и объема работы.

    JavaScriptLaravelPHP
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки проекта на YII1

    Необходимо выполнить ряд доработок для сайта, разработанного на YII1. Задача включает внесение изменений и улучшений функционала. Подробное техническое задание будет предоставлено отдельно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка AI чат-бота для группы в телеграмм

    Требуется разработка AI чат-бота для Telegram-группы, который будет поддерживать активность, общаясь на тему крипто-валют. Бот должен писать релевантные сообщения, используя обучающую выборку текстов. Укажите стоимость, сроки и необходимые ресурсы для реализации проекта.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка крипто проекта

    $3000

    Требуется программист для разработки крипто биржи. Предоставлен дизайн и верстка, необходимо внести правки и разработать функционал. После завершения проекта ожидается поддержка за договоренную плату. Техническое задание и дизайн доступны по запросу.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Удаление вируса на сайте с CMS Wordpress

    Необходимо удалить вирусные адалт-ссылки с сайта на Wordpress, которые проставляются с префиксом http. Ссылки сложно поймать вручную, поэтому требуется анализ через ScreamingFrog. Сайт посвящен обзору кредитов и нуждается в очистке от вредоносного контента.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Drupal 7: скрыть картинки у старых материалов

    Необходимо скрыть картинки и подписи к ним у материалов на сайте Drupal 7, опубликованных более двух недель назад. Реализация задачи предполагает добавление к шаблону PHP-кода, который проверяет дату публикации и применяет стиль display: none к картинкам и подпись к ним. Работает с обычными друпаловскими шаблонами.

    DrupalPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад