У нас есть заполненный сайт на WordPress с уникальным шаблоном, но разным исполнением по типу техники на страницах сайта

Необходимо его конвертировать в HTML + JavaScript.

Базы у сайта также не будет

Отправка форм- через скрипт без установки

Будет меняться имя домена.

Будет SSL протокол (если это важно для проекта)

!Обязательное

!Важно, чтобы была возможность из одного места заменять данные всех телефонов и email на всем сайте - можно сделать отдельный файл для этого (текстовый, csv- не важно по реализации)

Также необходимо сохранить структуру и метаданные сайта

Необходимо, чтобы эту работу можно было делать регулярно с разными сайтами на данном шаблоне. Соответственно либо инструкция/видеоинструкция и необходимый для этого софт, либо стоимость за регулярную работу по данной задаче

Рассматриваю специалистов с опытом. Цена вопроса, сроки реализации

Различных шаблонов сайта - 4 шт