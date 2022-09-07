Есть новостной сайт на Drupal 7. Материалы на нем состоят из заголовка, главной картинки, подписи к ней и текста (в тексте тоже могут быть картинки). Страницы работают на обычных друпаловских шаблонах (не Panel и тд).

Нужно сделать так, чтобы у материалов старше двух недель картинки и подпись к ним не отображались на странице.

Предполагаю, что это делается добавлением в шаблон одной строчки на php, которая сверяет дату публикации и потом добавляет в стиль картинок display: none и подпись как-то тоже убирает.

Адрес сайта сброшу в личку.