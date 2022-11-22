Задача включает доработку панели в рамках веб-программирования. Необходимо завершить проект, основываясь на предыдущем опыте. Ожидаются навыки в разработке и исправлении функций.
Продолжить кастомизацию сайта на WP и немного вёрстки
Сайт https://mos-radius.ru работает на Wordpress. Много кастомного. Надо покодить и подверстать.
1. На главной странице -“Экскурсионное меню” (каталог экскурсий). Состоит из трёх блоков:
- Обзорный радиус
- Базовый радиус
- Расширенный радиус
2. Сейчас в wp шаблоны рубрики (https://mos-radius.ru/category/new/) и поста выводятся так:
ЗаголовокNastya от 16 августа, 2022
Справа от названия рубрики (Работаем!) выводим названия меток к этому посту через “ / ”.
3. Сделать стили на странице меток как на обычной. Например, вводный контент на https://mos-radius.ru/tag/corporate_excursions/ должен выглядеть как на https://mos-radius.ru/corporate_excursions/ .
4. Установил плагин для облака меток. Надо его вывести на https://mos-radius.ru/category/new/ под текст (в руководстве говорится, что выводится функцией ctc() ).
5. В шапке сайта расположен коллаж. Его самые яркие надписи: “Индивидуальные экскурсии” и “Гид по Москве”. Это наши ключевики для SEO. Нужно сверстать эти надписи в коллаже текстом, остальное оставить картинкой. Чтобы при этом и в мобильной и в ПК версии всё смотрелось близко к тому, как это сейчас. Исходник дам.
6. Если в форме заказа в мобильной версии щелкнуть по иконке часов или календаря, то появятся две формы установки часов/календаря.
Установка времени начала экскурсии сейчас интуитивно непонятна. Лучше сделать через список. То есть щелкнули в поле времени и выпадает список:
00:00
00:30
01:00
…
Сейчас, если мы щелкнем, то покажется вариант 16:00. Пусть с него и начинается по щелчку.
7. Сделать простой SEO мониторинг страниц (страниц обычных, страниц меток, страниц рубрик, постов, экскурсий, страниц гидов) в админке.
Столбцы на странице:
Название страницы и ссылка для её быстрого редактирования
Title страницы
Description страницы
Название файла изображения (речь об изображениях, которые добавляются в контент-часть страницы, в галерею или другой функционал)
Title изображения
Alt изображения
Подпись к изображению
Фильтры
Title:
- все
- неверный (сюда попадают title длиной меньше 15 символов или больше 80)
Description:
- Все
- неверный (если меньше 100 или больше 150 символов)
- Все
- Неверный (если меньше 10 или больше 70 символов, не содержит ни одной буквы кириллицы )
Внешний вид для фильтра подходящий здесь: https://mos-radius.ru/wp-admin/edit.php?post_type=page
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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