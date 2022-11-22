Сайт https://mos-radius.ru работает на Wordpress. Много кастомного. Надо покодить и подверстать.

1. На главной странице -“Экскурсионное меню” (каталог экскурсий). Состоит из трёх блоков:

Обзорный радиус

Базовый радиус

Расширенный радиус

Сделали дизайн ещё одного. Нужно его сверстать по аналогии с остальными и интегрировать в шаблон (в админке есть привязка каждой экскурсии к своему “радиусу” и форму заказа внизу страницы также связана с “радиусом”).

2. Сейчас в wp шаблоны рубрики (https://mos-radius.ru/category/new/) и поста выводятся так:

Работаем!

ЗаголовокNastya от 16 августа, 2022

Справа от названия рубрики (Работаем!) выводим названия меток к этому посту через “ / ”.

3. Сделать стили на странице меток как на обычной. Например, вводный контент на https://mos-radius.ru/tag/corporate_excursions/ должен выглядеть как на https://mos-radius.ru/corporate_excursions/ .

4. Установил плагин для облака меток. Надо его вывести на https://mos-radius.ru/category/new/ под текст (в руководстве говорится, что выводится функцией ctc() ).

5. В шапке сайта расположен коллаж. Его самые яркие надписи: “Индивидуальные экскурсии” и “Гид по Москве”. Это наши ключевики для SEO. Нужно сверстать эти надписи в коллаже текстом, остальное оставить картинкой. Чтобы при этом и в мобильной и в ПК версии всё смотрелось близко к тому, как это сейчас. Исходник дам.

6. Если в форме заказа в мобильной версии щелкнуть по иконке часов или календаря, то появятся две формы установки часов/календаря.

Установка времени начала экскурсии сейчас интуитивно непонятна. Лучше сделать через список. То есть щелкнули в поле времени и выпадает список:

00:00

00:30

01:00

…

Сейчас, если мы щелкнем, то покажется вариант 16:00. Пусть с него и начинается по щелчку.

7. Сделать простой SEO мониторинг страниц (страниц обычных, страниц меток, страниц рубрик, постов, экскурсий, страниц гидов) в админке.

Столбцы на странице:

Название страницы и ссылка для её быстрого редактирования

Title страницы

Description страницы

Название файла изображения (речь об изображениях, которые добавляются в контент-часть страницы, в галерею или другой функционал)

Title изображения

Alt изображения

Подпись к изображению

Фильтры

Title:

- все

- неверный (сюда попадают title длиной меньше 15 символов или больше 80)

Description:

Все

неверный (если меньше 100 или больше 150 символов)

Alt/Title изображения:

Все

Неверный (если меньше 10 или больше 70 символов, не содержит ни одной буквы кириллицы )

То есть я хочу зайти на страницу мониторинга и сразу посмотреть, где что как заполнено.

Внешний вид для фильтра подходящий здесь: https://mos-radius.ru/wp-admin/edit.php?post_type=page