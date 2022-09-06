Нужен модуль

чтобы профиль пользователя для редактирование мог разделить на части например

user/admin/

сейчас я редактирую все поля дополнительные и другие из базы через основною страницу пользователя

Мне нужно что бы например я указал страницу

user/admin/edit/imeasablona/

В этом user/admin/edit/password/ шаблоне я например вывожу только смена пароля вывожу поля от пароля из основной формы и кнопку сохранить

В этом user/admin/edit/pais/ дополнительное поля страна для редактирований, у меня в дле уже реализован вывод каждого доп поле для редактирование отдельно

Если сохранять то что бы не стирались остальные поля как пустые

сейчас если убрать 1 поле и нажать отправить остальные поля через 1 форму стандартную от ДЛЕ то поле которое было убрано для редактирование станет пустым

Сделать возможность задавать параметр hidden name redirect для поля сохранить

При сохранение переадресовывать на след страницу

Например я редактирую

user/admin/edit/pais/ сохранил

Перехожу на след страницу user/admin/edit/contact/ где выводиться контакты