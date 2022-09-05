Онлайн карта обращений населения города

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки168 просмотров

Разработать сайт(Онлайн карта обращений населения города) где пользователи могут оставлять свои отзывы с пометкой(красный маркер как на картах) о проблемных местах города для мэрии города. В свою очередь для работников мэрии должна быть возможность увидеть все пометки на карте(при клике на пометку должна открываться модальное окно либо что-то в этом роде с описанием проблемы и фотографии) и перекрашивать пометки в зеленый цвет после решении проблемы. Сайт нужно разработать в течении 3 суток. Подробнее в личку. ПРИМЕР САЙТА

3 года назад
guest_16623787307574
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Заявки фрилансеров

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