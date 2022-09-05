Требуется скорректировать механизм скидок на сайте, чтобы скидка применялась при добавлении различных товаров в корзину, а не только одинаковых. Это должно работать только для стелек, другие товары не учитываются. Необходима доработка существующей системы скидок.
Онлайн карта обращений населения города
Разработать сайт(Онлайн карта обращений населения города) где пользователи могут оставлять свои отзывы с пометкой(красный маркер как на картах) о проблемных местах города для мэрии города. В свою очередь для работников мэрии должна быть возможность увидеть все пометки на карте(при клике на пометку должна открываться модальное окно либо что-то в этом роде с описанием проблемы и фотографии) и перекрашивать пометки в зеленый цвет после решении проблемы. Сайт нужно разработать в течении 3 суток. Подробнее в личку. ПРИМЕР САЙТА
Заявки фрилансеров
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