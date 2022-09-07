Поправить механизм скидок от количества товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки229 просмотров

Необходимо скорректировать работу механизма скидок на сайте.

Сейчас стоит ступенчатая система скидок если добавлять одно наименование товара в корзину, а нужно чтобы скидка проставлялась если добавить разные товары и они в совокупности составляют нужное количество.

И ещё один момент, что это должно работать только на стельки,  там ещё есть и другой товар.

https://formthotics.moscow/

логин в каталог: [email protected]

пароль: info777

3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и грамотно. Буду обращаться еще, всем рекомендую
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
Иванов
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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