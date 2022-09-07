Необходимо скорректировать работу механизма скидок на сайте.

Сейчас стоит ступенчатая система скидок если добавлять одно наименование товара в корзину, а нужно чтобы скидка проставлялась если добавить разные товары и они в совокупности составляют нужное количество.

И ещё один момент, что это должно работать только на стельки, там ещё есть и другой товар.

https://formthotics.moscow/

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