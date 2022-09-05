Vuejs разработка CRM системы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки220 просмотров

Добрый день, ищу Vuejs разработчика для реализации проекта рекрутинговой crm системы.

Ты подходишь, если:

1) Знаешь как выстроить архитектуру приложения

2) Есть опыт с Promise, vuex, resp api, routes

3 года назад
kormas
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