Требуется разработать решение для отслеживания конверсий на сайте, чтобы не фиксировать действия пользователя, если они произошли менее чем через минуту после захода. Необходимо настроить скрипт через Google Tag Manager или WordPress, который будет проверять время посещения и передавать данные в Яндекс.Метрику только после минуты. Зафиксируйте время захода на страницу и проверьте, прошло ли достаточно времени перед передачей конверсии.