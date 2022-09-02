Дополнить сайт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров

Есть сайт-квиз

Требуется дополнить его функционал.

Возможно с помощью простых конструкторов и заимствования из других сайтов, чисто техническая задача.

Более подробно я изложил в ТЗ в приложенном документе, не поленитесь прочитать прежде чем браться =)

3 года назад
guest_1662113536199
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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