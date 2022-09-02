Ищется специалист для доработки проекта на Python/Django. Важны навыки веб-программирования. Подробное ТЗ предоставлено. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Дополнить сайт
Есть сайт-квиз
Требуется дополнить его функционал.
Возможно с помощью простых конструкторов и заимствования из других сайтов, чисто техническая задача.
Более подробно я изложил в ТЗ в приложенном документе, не поленитесь прочитать прежде чем браться =)
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