Требуется скопировать сайт faceless.store, сохранив его функционал. Необходимы навыки веб-программирования для выполнения данного проекта. Важно обеспечить полное соответствие оригиналу.
ООО Приоритет Онлайн разрабатывает программное обеспечение
ООО Приоритет Онлайн разрабатывает программное обеспечение в сфере онлайн образования. Ожидаем от вас знания .Net Full Stack разработчикана удаленную работу. Рассмотрим варианты как полной занятости, так и частичной.
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