Требуется специалист для импорта изображений товаров из XML в WordPress WooCommerce. Проблема в том, что не все изображения перенесены. Оплата производится после завершения работы. Возможность работы на локальном сервере или удаленно. Укажите в заявке ответ на вопрос: сколько будет два плюс три.
Добавить адаптив и поставить 3 php формы на html лендинг
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