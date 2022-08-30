Нужно спарсить данные по артистам с сайта Яндекс Музыка

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Закрыт3 заявки286 просмотров

Добрый день, мне нужно спарсить данные (имя артист / ссылка на артиста на яндекс музыке / прослушивания за последние 5 месяцев) 

3 года назад
guest_1661897281942
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Заявки фрилансеров

Аркадий
 
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