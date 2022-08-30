Требуется перенести сайт с платформы Wix на обычный хостинг и доработать функционал. Необходимо создать формы регистрации для пользователей и партнеров, разработать систему считывания карт с ежемесячной подпиской, а также функционал для добавления категорий и биллинга. Указан приблизительный бюджет, исполнитель должен предоставить точную цену и сроки выполнения.