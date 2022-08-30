Используется вот такой эффект слайдера https://swiperjs.com/demos#effect-cards

Нужно сделать так, чтобы угол наклона карточек находящихся позади или, что были свапнуты, уменьшить в два раза. Количество слайдов может быть больше 10 элементов. Решения можно сделать в песочнице. Например вот здесь https://codesandbox.io/s/4gx6ho?file=/src/app/app.component.ts или на других платформах

оставляйте тг!