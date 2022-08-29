Требуется WordPress разработчик для доработки шаблона. Необходим опыт работы с Woocommerce, Elementor и Booking. Ожидается качественное выполнение задач и соблюдение сроков.
Доработка каталога продукции: Wordpress + WooCommerce
Сайт магазина на Wordpress + WooCommerce.
Требования: Отличные знания (на уровне Middle/Senior) PHP, JS, WooCommerce (hooks) и CSS.
Необходимо переделать: 1) Карточку товара, 2) Корзину и 3) доработать Каталог.
Задача: В дополнение к стандартной карточке вариативного товара (с атрибутами цвет и вес) нужно создать пошаговую конфигурацию (2 этапа на 3 отдельных экранах) с изменением 4 характеристик (атрибутов) товара.
Смотрите скриншоты с комментариями.
Задавайте вопросы, дам пояснения.
Текущий сайт: https://www.diamor.co.il
Новый в процессе разработки: https://new.diamor.co.il/he/
Имеются все необходимые PSD.
Если не понятен иврит и RTL, абстрагируйтесь от него, обратите внимание только на карточку товара, там почти все стандартно.
От вас жду оценку стоимости работ и сроки.
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