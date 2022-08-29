Сайт магазина на Wordpress + WooCommerce.

Требования: Отличные знания (на уровне Middle/Senior) PHP, JS, WooCommerce (hooks) и CSS.

Необходимо переделать: 1) Карточку товара, 2) Корзину и 3) доработать Каталог.

Задача: В дополнение к стандартной карточке вариативного товара (с атрибутами цвет и вес) нужно создать пошаговую конфигурацию (2 этапа на 3 отдельных экранах) с изменением 4 характеристик (атрибутов) товара.

Смотрите скриншоты с комментариями.

Задавайте вопросы, дам пояснения.

Текущий сайт: https://www.diamor.co.il

Новый в процессе разработки: https://new.diamor.co.il/he/

Имеются все необходимые PSD.

Если не понятен иврит и RTL, абстрагируйтесь от него, обратите внимание только на карточку товара, там почти все стандартно.

От вас жду оценку стоимости работ и сроки.