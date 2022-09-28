Требуется доработка каталога продукции на сайте WordPress с WooCommerce. Необходимо создать 3 страницы: Product page с конфигуратором товара, Cart и Checkout. Конфигуратор будет включать выбор атрибутов товара и расчеты цен. Идеальный кандидат должен хорошо разбираться в PHP, JS, CSS и WooCommerce. Прототипы и дополнительные пояснения предоставлены.