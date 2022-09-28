Требуется доработка сайта на платформе WooCommerce: сверстать 7 страниц (Каталог, Продукт, Корзина, Чекаут) в соответствии с предоставленным макетом для десктопа и мобильной версии. Готовность проекта на данный момент составляет 65%. Подробности доступны по ссылкам.
- $500Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $350
Требуется доработка сайта на WooCommerce: добавить функцию вывода анимации товара и сверстать 7 страниц (каталог, продукт, корзина, чекаут и др.) в соответствии с макетом. Все детали доступны по предоставленным ссылкам.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $750
Требуется доработка каталога продукции на сайте WordPress с WooCommerce. Необходимо создать 3 страницы: Product page с конфигуратором товара, Cart и Checkout. Конфигуратор будет включать выбор атрибутов товара и расчеты цен. Идеальный кандидат должен хорошо разбираться в PHP, JS, CSS и WooCommerce. Прототипы и дополнительные пояснения предоставлены.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется разработчик с отличными знаниями PHP, JS и WooCommerce для доработки каталога продукции на сайте. Задача включает изменение карточки товара, корзины и доработку каталога с созданием пошаговой конфигурации на 3 экранах. Имеются PSD и скриншоты с комментариями. Ожидается оценка стоимости работ и сроки выполнения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад