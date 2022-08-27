Доброго времени суток. Нужно внести правки в весртку сайта. Основная проблема в том, что на планшете и на устройствах с маленьким размером экрана верстка плывет. Весь список правок вот здесь:https://www.figma.com/file/mUu9bkOyVIEey5zk6dAYVr/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0?node-id=0%3A1Сайт на модиксе, код не идеальный. Поэтому нужен опытный и самое главное ответственный специалист.Жду предложений.