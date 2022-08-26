Поправка корзины на сайте

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Закрыт10 заявок251 просмотр

Надо поправить корзину на сайте

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3 года назад
kapans1111
Артём 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Даниель
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Янг
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тимур
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ваня
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
31 отзыв
3 года назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Мирас
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Арсений
 
24 года
5 лет в сервисе
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2 года назад
28 отзывов(-2)
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