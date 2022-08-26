Требуется талантливый PHP Backend разработчик для решения проблем в проекте на Magento 1.9 и планирования перехода на Magento 2. Оптимизация скорости загрузки и usability в сотрудничестве с front end разработчиками. Обязательно указывать опыт работы с Magento в заявке. Удаленная работа.
Доработка CMS Unisite
На сайте необходимо разработать следующий функционал -
1. Добавить форму для загрузки документов (фото, картинки, сканы документов, несколько фото),
2.Данные из этой формы отправляются в админ панель и закрепляется за каждым пользователем.
3. Данные из фото документов должны отправиться на проверку модераторам
4. Если проверка пройдена, рядом с именем на сайте появляется синяя галочка и надпись что документы проверены, если проверка не пройдена, то пользователю отправляется письмо на почту и уведомление об необходимости добавить актуальную информацию.
CMS unisite
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать ajax форму для ACF front end, используя уже существующую форму. Необходимо обеспечить возможность изменения текста страницы через ajax. Есть готовая форма, ее нужно адаптировать. Ссылки для упрощения поиска предоставлены. Цены на выполнение задачи интересуют.Закрыт3 года назад
Ищется решение для автоматического копирования постов и историй из одного аккаунта Instagram в другой. Нужно разработать инструмент, который позволит минимизировать ручной труд и обеспечить автоматизацию процесса. Ожидается качественная реализация с учетом всех функциональных требований.Закрыт3 года назад
Требуется разработка скрипта для автоматического переноса товарных остатков с сайта поставщика на платформу Тильда. Скрипт должен обеспечивать корректную передачу данных и обновление остатков в реальном времени.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить работоспособность трех неработающих сайтов на самописной CMS после переноса на другой сервер. Имеется дистрибутив с файлами установки и работающие сайты для анализа. Требуется наладить воспроизведение и скачивание файлов. Стоимость работы - договорная.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка чат-бота для автоматизации выкупов товаров с Wildberries. Бот должен выполнять покупки по заданным ключевым запросам, привязывать карту и выбирать пункт выдачи. Также необходимо реализовать возможность оставлять отзывы о товарах. Пример: выкуп товара 7 раз за 7 дней на указанном ПВЗ в Москве.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется Django разработчик для завершения текущего проекта. Необходим опыт в веб-программировании и умение работать с существующим кодом. Подробности обсуждаются с подходящими кандидатами.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется разработчик для создания Telegram-бота с использованием нашего API. Необходимо выстроить логику бота с системой вопросов/ответов, генерацией ссылок и инфографики, а также разработать админ панель и систему регистрации пользователей. Требуется опыт без использования конструкторов и наличие успешных кейсов.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать программный продукт, который будет автоматизировать процесс регистрации на сайте visa.vfsglobal.com в среду. Учитывайте ограничения Cloudflare и используйте прокси для обхода блокировок. Программный продукт должен обеспечивать возможность записи на свободные даты, учитывая непредсказуемое время ожидания в очереди.Закрыт3 года назад
- $12
Разработайте PHP-скрипт, который будет запускаться каждые 3 часа и проверять рабочий домен на наличие в черном списке. В случае обнаружения замены домена на первый из резервного списка, если тот также не в черном списке. Скрипт должен обрабатывать указанные файлы и создавать файл current.txt с актуальным доменом, обеспечивая защиту от ошибок замены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад