Чат бот для выкупов с Wildberries

Есть чат бот https://t.me/mpboost_bot Надо сделать такой же свой Это сервис для продвижения на WB Через него покупают любой товар на WB по конкретному ключевому запросу привязывается карта, выбираешь пункт выдачи заказа (ПВЗ) в конце бот ещё пишет отзыв типа "спасибо, хороший товар" Пример: выкупить товар "артикул 1111111111" по запросу "женская одежда" 7 раз в течение 7 дней на ПВЗ г. Москва ул. Пушкина 35 и бот сам без напоминаний покупает этот товар каждый день.