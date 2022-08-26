Создание модуля для автоматической генерации артикула товаров в Битрикс24. Артикул формируется по формуле 'ID + заданное число', исключая ручной ввод. Модуль позволяет настраивать каталог товаров и заменять артикулы активных товаров с учетом заданного числа. При сохранении карточки товара артикул обновляется автоматически.
Бот телеграм граббер постов из ВК. Требуется специалист по API VK.
Жду предложений по срокам и цене. Только для экспертов в указанной области.
В дальнейшем функционал бота будет расширяться на другие соц. сети и настройки. Поэтому хочется работать с одним человеком с самого начала.
Требование к подрядчику:
Халтуру не приму. Трезво оценивайте свои силы. Работа под ключ, полноценные ответы на любые вопросы, объяснение на понятном языке, а не терминами разрабов, соблюдение субординации, понимание что вы решаете задачу клиента, а не демонстрируете вашу точку зрения.
Пока жду предложений С ориентировочной ЦЕНОЙ согласно описанию ниже.
Требуется создать бота с пошаговой настройкой для пользователя по парсингу постов из ВК.
Аналог бота: https://t.me/pstrbot
Пошаговая настройка включает в себя:
- создание пользователем бота в телеге для постинга
- получение пользователем токена вк
- добавлением источников для парсинга (Сообщества или личные страницы) в граббер.
- управление отображением частей поста. Варианты управления предложу. Но нужна консультация как в принципе возможно отображать детали постов.
Требуется парсить также аудио и видео, опросы, статьи (если возможно).
Видео:
- один вариант со ссылкой на видео
- второй вариант - скачать видео и залить в телегу. Для этого варианта как я понимаю нужен сервер с определёнными требованиями.
Подключение оплаты тарифов в юмани для физ-лиц.
Подключение партнёрской программы и личного счёта пользователя.
Нужна админка для админа, где можно редактировать тарифы и видеть статистику.
Может ещё чего добавим по мелочи.
Детальное ТЗ напишу при начале работе.
Пока жду предложений и консультации по возможностям АПИ ВК для соединения с Телегой.
Пришлите кодовое слово Grabber перед сообщением для отсева ботов.
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