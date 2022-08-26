Жду предложений по срокам и цене. Только для экспертов в указанной области.

В дальнейшем функционал бота будет расширяться на другие соц. сети и настройки. Поэтому хочется работать с одним человеком с самого начала.

Требование к подрядчику:

Халтуру не приму. Трезво оценивайте свои силы. Работа под ключ, полноценные ответы на любые вопросы, объяснение на понятном языке, а не терминами разрабов, соблюдение субординации, понимание что вы решаете задачу клиента, а не демонстрируете вашу точку зрения.

Пока жду предложений С ориентировочной ЦЕНОЙ согласно описанию ниже.

Требуется создать бота с пошаговой настройкой для пользователя по парсингу постов из ВК.

Аналог бота: https://t.me/pstrbot

Пошаговая настройка включает в себя:

- создание пользователем бота в телеге для постинга

- получение пользователем токена вк

- добавлением источников для парсинга (Сообщества или личные страницы) в граббер.

- управление отображением частей поста. Варианты управления предложу. Но нужна консультация как в принципе возможно отображать детали постов.

Требуется парсить также аудио и видео, опросы, статьи (если возможно).

Видео:

- один вариант со ссылкой на видео

- второй вариант - скачать видео и залить в телегу. Для этого варианта как я понимаю нужен сервер с определёнными требованиями.

Подключение оплаты тарифов в юмани для физ-лиц.

Подключение партнёрской программы и личного счёта пользователя.

Нужна админка для админа, где можно редактировать тарифы и видеть статистику.

Может ещё чего добавим по мелочи.

Детальное ТЗ напишу при начале работе.

Пока жду предложений и консультации по возможностям АПИ ВК для соединения с Телегой.

Пришлите кодовое слово Grabber перед сообщением для отсева ботов.