Сделать модуль интеграции с CPA сетями для нашего битрикса

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок342 просмотра

К сожалению веблансер комкает тексты, которые я вставляю в него. Поэтому ТЗ можно посмотреть по ссылке:

https://efficient-sound-f0e.notion.site/CPA-10d34cac77ae443b9aebbbcbb8b3ea2f

3 года назад
star_new
Антон 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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