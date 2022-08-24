На сайте ловлю такую ошибку:

Через что реклама не показывалась (именно в нижнем блоке). Я решил проблему тем, что добавил такой код куда-то рандомно ниже:

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Реклама начала показываться, но ошибка осталась.

Ищу того кто:

Устранит ошибку.

Сделает оптимизацию рекламы через lazyload

Но при этом не навредит сайту и его функционалу.

Пожалуйста, в предложение пишите примеры того, как вы это решали, либо как вы можете решить. Я хочу выбрать того, кто уже хотябы что-то подобное делал.

Сайт - https://en.online-statistics.org/