Нужен експерт с работой google ads + оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок312 просмотров

На сайте ловлю такую ошибку:

Через что реклама не показывалась (именно в нижнем блоке). Я решил проблему тем, что добавил такой код куда-то рандомно ниже:

﻿

Реклама начала показываться, но ошибка осталась.

Ищу того кто:

  • Устранит ошибку.
  • Сделает оптимизацию рекламы через lazyload
Но при этом не навредит сайту и его функционалу.

Пожалуйста, в предложение пишите примеры того, как вы это решали, либо как вы можете решить. Я хочу выбрать того, кто уже хотябы что-то подобное делал.

Сайт - https://en.online-statistics.org/

Google Ads
3 года назад
Sebades
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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