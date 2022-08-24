В команду требуется middle Node.js разработчик для постоянной работы. Основные технологии: Node.js с использованием NestJS, Git, Postgresql и Mongodb. Ожидается загрузка минимум 30 часов в неделю. Оплата каждые 2 недели. Учет рабочего времени через Hubstaff.
Прикрутить верстку к админке бота на php
Имеется бот на php и новая верстка нужно прикрутить, чтобы все работало
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