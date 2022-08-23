Laravel программист доделать сложный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки446 просмотров

На фронте Inertia + частично vue

Админка на Nova

Задач много, у вас должно быть время заниваться проектом

Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

LaravelVue.js
3 года назад
javok
Ян 
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Был
2 года назад
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Заявки фрилансеров

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