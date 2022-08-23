Требуется разработка формы обмена валют, аналогичной указанной, с использованием AJAX. Форма должна отображать актуальные курсы, комиссию 15% и быть универсальной для интеграции в любые шаблоны. Необходим код формы, скрипты и флаги для дальнейшей визуализации.
Laravel программист доделать сложный проект
На фронте Inertia + частично vue
Админка на Nova
Задач много, у вас должно быть время заниваться проектом
Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
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