Требуется разработать скрипт для сайта, который будет автоматически читать страницы. Ожидается реализация функции, которая обеспечит автоматическое озвучивание текста с веб-страниц.
Реализовать продажу промо-кодов на сайте
Здравствуйте, нужно реализовать продажу промо-кодов на сайте. (Сгенерировали код, продали, записали в бд и срок действия).
Биллинг пока временный прикрутим, что попроще. Потом повесим дополнительные методы оплаты.
+возможность проверить, валидный ли промо-код, и не закончился ли он.
Стек: Php, laravel, symfony
Условия:
1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.
2) Есть написанное четкое техническое задание
3) Работа через трекер Hubstaff.com
4) Коммуникация в телеграм
5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.
В отклике укажите:
1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком
2) Напишите "я согласен работать по трекеру"
3) Ставку в час
4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю
5) Часовой пояс
6) Юзернейм в телеграме
ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.
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