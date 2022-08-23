Разработать калькулятор для расчёта изделий из стекла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок355 просмотров

необходимо сделать калькулятор . что то вроде http://steklostar.ru/page/298/Raschet_stoimosti_obrabotki_stekol

как здесь с мелкими доработкамти

3 года назад
guest_16612574494431
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Озодбэк
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
3 года назад
Арсений
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов(-2)
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Несколько правок ларавель

    Требуются правки в учебном проекте на Laravel. В проекте используется service supervisord, данные поступают через REST API. Необходимо внести изменения согласно техническому заданию, доступному по ссылке. Оплата производится сразу по завершению работ, желательно выполнить сегодня.

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Онлайн сервис для бухгалтерии.

    Ищется разработчик для создания онлайн сервиса, предназначенного для бухгалтерии. Необходимо следовать полному техническому заданию, которое будет предоставлено. Ожидается качественная реализация функционала и удобный интерфейс.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    Необходимо доработать сайт на Битрикс, исправив импорт товаров из Excel, добавив в уведомления о заказе ФИО, номер телефона и адрес клиента, а также решив проблемы с загрузкой товаров в разделы. Также требуется проверить и исправить индексацию. Подробности обсудим с кандидатами.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • SSR в SPA приложении на стеке React + Express

    Требуется разработка серверного рендеринга (SSR) для одностраничного приложения (SPA) на стеке React и Express. Подробности будут обсуждены с подходящим кандидатом. Ищу специалиста с опытом в веб-программировании и SSR.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Bitrix - допил парсера

    Требуется доработка парсера отчетности для действующего сайта на Bitrix. Необходимо устранить ошибки и проблемные места в его работе. Подробности технического задания будут предоставлены в личной переписке.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать криптообменник / брокера (не биржа)

    Требуется разработка криптообменника/брокера с фиатными и крипто кошельками, функциями управления ликвидностью, P2P ордерами и интеграцией KYC/AML. Готова концепция, ТЗ и дизайн. Необходим кодинг для бекенда, фронтенда и админки. Используйте ранее созданные наработки, если это допустимо.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бота для парсинга сайтов

    Требуется разработка бота для парсинга сайтов, аналогичного bot.csgo.com. Задача включает веб-программирование для эффективного сбора данных с различных ресурсов. Ожидаются навыки в создании ботов и опыт в парсинге.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить лагающую ховер-анимацию на сайте для браузера Safari

    Требуется устранить лаги ховер-анимации на сайте, написанном на React, для браузера Safari. Анимация при ховере имеет задержку в полсекунды, а sticky-компоненты работают с лагами. Исходный код будет предоставлен. Бюджет обсуждаемый.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Раскраска на сайте (canvas + javascript)

    Требуется разработать функционал веб-раскраски с использованием canvas и JavaScript. Необходимо реализовать выбор цвета, размер кисти, переключение между кистью и ластиком, а также функции очистки рисунка и экспорта готового изображения. Работоспособность должна быть обеспечена на всех современных браузерах и мобильных устройствах.

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт з курсом по підготовці до ЗНО

    Потрібно створити сайт для самостійної підготовки до ЗНО з інтерактивними текстовими презентаціями та тестами. Завдання включає верстку, систему адмінки, автоматичну оплату, особистий кабінет, конструктор тестів та можливість редагування контенту курсу. Розглядаються технології Node.js, Java або Javascript.

    JavaJavaScriptNode.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад