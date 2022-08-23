Требуются правки в учебном проекте на Laravel. В проекте используется service supervisord, данные поступают через REST API. Необходимо внести изменения согласно техническому заданию, доступному по ссылке. Оплата производится сразу по завершению работ, желательно выполнить сегодня.
Разработать калькулятор для расчёта изделий из стекла
необходимо сделать калькулятор . что то вроде http://steklostar.ru/page/298/Raschet_stoimosti_obrabotki_stekol
как здесь с мелкими доработкамти
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