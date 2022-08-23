Разработать криптообменник / брокера (не биржа)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок274 просмотра

Здравствуйте. Задача состоит в разработке криптообменника / брокера.

Требуемые функции:

1. Фиатный и крипто кошельки - пополнение, хранение, вывод

2. Подключить фиатный эквайринг

3. Организовать собственный крипто-кастодиан с функциями управления собственной ликвидностью - удержание позиций, перебалансировка

4. Автоматизированный обмен по направлениям фиат-крипто, крипто-фиат, крипто-крипто

5. P2P ордера пользователей с торговлей напрямую между ними

6. Парсинг курсов с одного/нескольких источников, динамический курс, настройка и расчет спреда, смещение комиссий

7. Подключить агрегатора KYC/AML - верификация пользователей и платежных карт

8. Опциональный функционал (с возможность включения/отключения из админки) - внешняя ликвидность, маржинальная торговля

На данный момент полностью готова концепция, ТЗ, дизайн и верстка пользовательской части. Требуется только кодинг (бек, фронт) и админка. Все матриалы будут высланы на ознакомление после первоначального обсуждения.

Вы можете использовать наработки из предыдущих работ и готовые части, если это не противозаконно и не противоречит вашим предыдущим договоренностям.

Спасибо за внимание!

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