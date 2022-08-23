Требуется доработка готовой CRM-системы для типографии, разработанной на .Net Core 3, C# и Angular 8. Задача включает отправку письма клиенту с двумя изображениями, если в базе данных нет доставки. Укажите цену и сроки выполнения. Ожидаются подобные задачи в будущем.
Разработать криптообменник / брокера (не биржа)
Здравствуйте. Задача состоит в разработке криптообменника / брокера.
Требуемые функции:
1. Фиатный и крипто кошельки - пополнение, хранение, вывод
2. Подключить фиатный эквайринг
3. Организовать собственный крипто-кастодиан с функциями управления собственной ликвидностью - удержание позиций, перебалансировка
4. Автоматизированный обмен по направлениям фиат-крипто, крипто-фиат, крипто-крипто
5. P2P ордера пользователей с торговлей напрямую между ними
6. Парсинг курсов с одного/нескольких источников, динамический курс, настройка и расчет спреда, смещение комиссий
7. Подключить агрегатора KYC/AML - верификация пользователей и платежных карт
8. Опциональный функционал (с возможность включения/отключения из админки) - внешняя ликвидность, маржинальная торговля
На данный момент полностью готова концепция, ТЗ, дизайн и верстка пользовательской части. Требуется только кодинг (бек, фронт) и админка. Все матриалы будут высланы на ознакомление после первоначального обсуждения.
Вы можете использовать наработки из предыдущих работ и готовые части, если это не противозаконно и не противоречит вашим предыдущим договоренностям.
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка бота для парсинга сайтов, аналогичного bot.csgo.com. Задача включает веб-программирование для эффективного сбора данных с различных ресурсов. Ожидаются навыки в создании ботов и опыт в парсинге.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется устранить лаги ховер-анимации на сайте, написанном на React, для браузера Safari. Анимация при ховере имеет задержку в полсекунды, а sticky-компоненты работают с лагами. Исходный код будет предоставлен. Бюджет обсуждаемый.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать функционал веб-раскраски с использованием canvas и JavaScript. Необходимо реализовать выбор цвета, размер кисти, переключение между кистью и ластиком, а также функции очистки рисунка и экспорта готового изображения. Работоспособность должна быть обеспечена на всех современных браузерах и мобильных устройствах.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Потрібно створити сайт для самостійної підготовки до ЗНО з інтерактивними текстовими презентаціями та тестами. Завдання включає верстку, систему адмінки, автоматичну оплату, особистий кабінет, конструктор тестів та можливість редагування контенту курсу. Розглядаються технології Node.js, Java або Javascript.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется разработать простой парсер на любом языке программирования с выводом данных в формате CSV. Бюджет составляет 60$, оплата производится сразу по готовности. Срок выполнения задания — 2 дня.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо завершить или переделать сайт на платформе Тильда для поиска напарника. Главная страница должна содержать название, описание и анкеты пользователей. Функционал включает регистрацию, личный кабинет и анкеты с возможностью комментирования. Требуется минимально рабочий продукт, без излишнего дизайна, с реализацией за неделю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для исправления PHP парсера БК Фонбет. Задача заключается в анализе и корректировке сбора статистики по футбольным матчам, которые отображаются некорректно. Необходим опыт работы с данным сайтом. Разработчик будет взаимодействовать с автором парсера.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внедрить готовый онлайн-калькулятор для типографии на 10 страниц сайта giprint.ru, охватывающих наиболее популярные товары. Калькулятор разработан с использованием .Net Core 3, C# и Angular 8. Ожидается интеграция с существующим веб-ресурсом для улучшения пользовательского опыта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка готового генератора QR-кодов. Необходима возможность генерировать QR-коды различных размеров: 4x4 мм, 8x8 мм, 10x10 мм и 12x12 мм. Для кодов размером от 12x12 мм должна быть возможность добавления изображений. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад