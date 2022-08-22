Нужно сделать сайт для поиска напарника. Главная, на ней название, описание и реальные анкеты (чуть позже расскажу). Внизу кнопки зарегистрироваться, войти. Перекидывает в личный кабинет. Предлагает пользователю пройти анкету (город, интересы, для чего ищет, чем увлекается, критерии напарника) В случае чего, чтоб можно было откорректировать. После регистрации на главной странице появляются анкеты других пользователей и сайт предлагает то, что подходит клиенту (его анкета тоже добавляется, для просмотра другими). Записи (анкеты) можно комментировать. Если человек нашел, что надо они списываются/созваниваются. Нужно сделать минимально рабочий продукт, можно без дизайна, лишь бы работало. Сразу необязательно делать списывние/созвон, прям минимум. Финансы минимальные, а сделать надо за неделю