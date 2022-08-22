Поправить php парсер

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Закрыт6 заявок389 просмотров

Есть парсер БК Фонбет, он собирает статистику футбольных матчей из блока (картинка прикреплена).

Статистика по некоторым матчам отображается некорректно. Нужно понять почему и как собирать корректную информацию по проблемным матчам.

Нужен разработчик с опытом по данному сайту.  Разработчик общается напрямую с программистом, который писал парсер.

PHP
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