Доробки по сайту, сайт написано в nginx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки487 просмотров

внести зміни в дизайн, додати категоріїї, зміни в структурі

Nginx
3 года назад
guest_16611766176849
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$90
5 дней

Заявки фрилансеров

Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
42 отзыва
3 года назад
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доделать первод формы в pdf

    Необходимо завершить перевод формы в PDF. Ожидается доработка текущего проекта с учетом всех функциональных требований. Убедитесь в корректности работы и совместимости с различными устройствами.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Кастомная интеграция БОТА И АМОСРМ

    Требуется настроить интеграцию голосового бота с amoCRM. Бот должен создавать сделки на нужном этапе, отправлять только готовые лиды, проверять дубли и передавать информацию об источнике сделки. Интеграция должна обрабатывать успешные прозвоны и управлять активными сделками. Цена договорная.

    AmoCRM
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер данных из объявления авито (php)

    Требуется разработать парсер данных из объявлений Авито на языке PHP. Парсер должен работать стабильно и поддерживать прокси-серверы. Идеально, если будет реализована функция, принимающая прокси и ссылку на объявление, возвращающая массив с необходимыми данными.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Карта с локациями

    Требуется разработать карту с маркерами локаций и списком для выбора. При клике на локацию карта должна центрироваться на ней. Также необходимо реализовать поле поиска с выпадающим списком, которое можно размещать на разных страницах сайта.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO оптимизация сайта по аудиту

    Требуется провести оптимизацию сайта на платформе Модикс в соответствии с указанным документом. Основная задача заключается в улучшении видимости сайта в поисковых системах. Необходимо внимательно изучить предоставленный документ и уверенно выполнить все указанные рекомендации.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать шлюз P2P операций

    Необходимо доработать P2P шлюз для корректной обработки транзакций. Шлюз уже развернут, но транзакции не проходят через Тинькофф. Ожидается быстрая реализация решения и оплата только после успешного результата. Возможность проверки на своей машине перед оплатой. В случае успеха предусмотрен бонус и положительный отзыв.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать реферальную систему и подключить платежный шлюз

    Требуется разработать многоуровневую реферальную систему для сайта на WordPress, использующего плагин MemberLux. Необходимо, чтобы ученики могли приглашать новых участников и получать вознаграждение. Также требуется подключение платежного шлюза для приема оплат. Оценка стоимости и сроков выполнения задачи приветствуется, срочность не критична.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад