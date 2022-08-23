Необходимо сформировать и загрузить фид товаров в Shopify. Ищем компетентного специалиста с опытом работы в веб-программировании, который сможет выполнить задачу качественно и в срок.
Доробки по сайту, сайт написано в nginx
внести зміни в дизайн, додати категоріїї, зміни в структурі
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