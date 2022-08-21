Здравствуйте, уважаемые разработчики!

Сайт реализован на wordpress. Тематика обучающие курсы.

На сайте используется плагин MemberLux для организации учебного процесса.

Задача: Необходимо реализовать многоуровневую реферальную систему

(еще это называют партнерская программа).

Суть реферальной системы - если кто-то из учеников пригласил по своей реферальной ссылке нового участника на обучение, то после оплаты, чтобы пригласитель получил свое вознаграждение за приглашенного.

Также на сайте нужно прикрутить платежный шлюз для приема оплат.

Сориентируйте пожалуйста по деньгам и сроку выполнения такой задачи.

Срочность не требуется, время есть.

Антибот: 2+9=