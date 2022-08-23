Поиск и исправление уязвимостей, юнит-тесты

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Завершен1 заявка292 просмотра

Приветствую! Имеется сайт-самопис: PHP8.1, PostgreSQL, React.

Довольно большой (трейдинговая платформа, криптовалюта).

Необходимо проверить авторизацию/регистрацию, оплаты и весь важный функционал на наличие любых уязвимостей и покрыть юнит-тестами.

PostgreSQL
3 года назад
michael-barry
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mrgrdskii
Егор 
27 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$100
3 дня
Escrow
Фикс двух критических уязвимостей. Спасибо за сотрудничество!
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mrgrdskii
Егор 
27 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад

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