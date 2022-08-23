Требуются правки в учебном проекте на Laravel. Указаны задачи в ТЗ, доступном по ссылке. В проекте используется service supervisord, данные получаются через REST API. Оплата производится сразу по завершению работы. Идеально завершить задачу сегодня.
Поиск и исправление уязвимостей, юнит-тесты
Приветствую! Имеется сайт-самопис: PHP8.1, PostgreSQL, React.
Довольно большой (трейдинговая платформа, криптовалюта).
Необходимо проверить авторизацию/регистрацию, оплаты и весь важный функционал на наличие любых уязвимостей и покрыть юнит-тестами.
Выбранный исполнитель
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